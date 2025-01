Diploma di Ufficiale per il questore

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, al salone della Guardia in Prefettura sono state consegnate le medaglie al valore ai cittadini e militari internati nei lager o ai loro familiari e la consegna dei diplomi di onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a tutti i cittadini che, con la loro attività e il loro lavoro, si sono messi a servizio del bene comune. Tra questi ultimi anche il questoe Antonio Sbordone, a cui il prefetto Enrico Ricci ha consegnato il diploma onorifico di Ufficiale per il suo continuo impegno in favore dei più fragili, facendo emergere il suo senso del dovere e il suo spirito di sacrificio.

Alla cerimonia presenti anche i rappresentanti della Comunità ebraica, i sindaci e i rappresentanti delle forze dell’ordine.