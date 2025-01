Diventare fotografi in otto lezioni. Corso all’oratorio San Bartolomeo

L’associazione Circolo oratorio San Bartolomeo di Bondanello di Castel Maggiore ha organizzato un corso di fotografia di base. Le lezioni si terranno dal 6 febbraio al 27 marzo nella sede dell’Unità pastorale, piazza Amendola, nel salone della chiesa di San Bartolomeo. Il corso, composto da otto lezioni dalle 21 alle 22.30, affronterà diversi argomenti: evoluzione della macchina fotografica; tecnologia analogica e digitale; composizione delle immagini; generi fotografici; grandi fotografi e post elaborazione fotografica. Sono previste poi due uscite fotografiche di gruppo per mettere in pratica le lezioni teoriche. Per partecipare al corso, che prevede la partecipazione massima di venti persone, non è necessario possedere una macchina fotografica. Info sul corso sul sito Internet del Comune.