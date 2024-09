Divisione Regionale 1, 13 bolognesi in campo

Con la prima delibera della nuova stagione è stato ufficializzato ieri dal Consiglio Regionale il nuovo volto della Divisione Regionale 1, l’ex serie D, per il campionato 2024/2025: 33 squadre ripartite in 3 gironi (di cui 13 bolognesi) si sfideranno per ottenere la promozione in serie C, in attesa però di conoscere il numero di squadre promosse da parte del Settore agonistico. Nel girone A (area emiliana) saranno solo 2 le bolognesi, ovvero Vis Persiceto (già finalista della passata stagione, ko contro Vignola nella sfida per il titolo) e Anzola, che affronteranno le trasferte contigue di Castelfranco Emilia, Medolla e Modena, per poi spostarsi a Reggiolo, Correggio e Reggio nell’Emilia (Basketreggio e Jolly) e chiudere con Parma (Magik) e Piacenza.

A maggioranza bolognese invece il girone B, con le sole 4 Torri Ferrara (ko nell’ultima finale contro Argenta) e Benedetto Cento fuori dalla provincia: le 9 felsinee saranno Budrio, Veni, Stars, Masi, Giardini Margherita (semifinalista dell’ultima stagione, out contro la 4 Torri), Bianconeriba Baricella, Voltone, Progresso Happy Basket e Audace Bombers.

A chiudere il quadro è infine il girone C (area romagnola) con International Imola e Castel San Pietro Terme 2010 che se la vedranno con Massa Lombarda, Lugo e Raggisolaris Faenza, prima di scendere a Bertinoro, Forlì e Cesena, prima di chiudere l’itinerario delle trasferte in quel di Rimini (Sg Tiberius), Riccione e Villa Verucchio. Al termine della regular season (22 giornate complessive dal 6 ottobre al 16 febbraio 2025; 4 i turni infrasettimanali) si passerà dunque alla seconda fase, con la ripartizione in Verde e Rosso. Nel primo raggruppamento accederanno le squadre classificate dal primo al quinto posto di ogni girone, che formeranno 3 gironi da 5 squadre secondo lo schema V1 (1A, 2B, 3C, 4B, 5A), V2 (1B, 2C, 3A, 4C, 5B) e V3 (1C, 2A, 3B, 4A, 5C): gare di andata e ritorno, partendo da nuova classifica e senza riporto di punti e scontri diretti. Nel secondo raggruppamento accederanno invece le squadre classificate dal sesto all’undicesimo posto di ogni girone, che formeranno 3 gironi da 6 squadre secondo lo schema R1 (6A, 7B, 8C, 9C, 10B, 11A), R2 (6B, 7C, 8A, 9A, 10C, 11B) ed R3 (6C, 7A, 8B, 9B, 10A, 11C): in questo caso le squadre si incontreranno con gare di andata e ritorno col riporto dello scontro diretto. Al termine di queste fasi inizieranno playoff e playout.

Giacomo Gelati