Domani l’addio al tartufaio Lucio Pierantoni, morto per salvare il cane

Ci si appresta all’ultimo doloroso saluto a Lucio Pierantoni (nella foto), il 78enne morto, a Zula di Pianoro, nella mattinata di lunedì, dopo aver cercato di salvare il suo cane che, durante la ricerca di tartufi, era caduto in un tombino rimasto aperto. A dare l’annuncio del funerale i colleghi dell’associazione Tartuficoltura e Ambiente: "Ci ha lasciato Lucio Pierantoni, fondatore della nostra associazione, stava facendo ciò che amava; insieme al suo cane cavava tartufi bianchi sotto quelle piante da lui messe a dimora 30 anni prima. Una vita dedicata con amore, curiosità e passione al mondo del tartufo e della tartuficoltura. Perdiamo un amico sincero, schietto e scherzoso; sempre disponibile a dare una mano. Per chi volesse salutarlo, venerdì 18, dalle 11 alle 12 presso il Dos della Certosa di Bologna, via della Certosa 16". Il suo amato bracco Lara, che è stato tratto in salvo dai soccorsi dopo aver estratto il cadavere di Pierantoni, è stato visitato dai veterinari e riaffidato ai familiari del 78enne.