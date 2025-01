Domani torna a riunirsi l’Assemblea Legislativa, per la prima volta nel 2025. Dopo la prima seduta, convocata dal presidente uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, e dopo la nomina dei nuovi ruoli, è scaduto lo scorso 28 dicembre anche il termine massimo per presentare il nome dei leader dei vari gruppi. Il caso Ugolini-Mastacchi ha tenuto banco fino al termine ultimo, con la decisione di dividere il ruolo tra i due durante il mandato (metà a testa).

Le varie nomine saranno così formalizzate durante la seduta di domani dall’Ufficio di presidenza, dando il via ai lavori secondo un programma trimestrale, che viene deliberato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi. Il nuovo presidente dell’Assemblea è Maurizio Fabbri, eletto con il Pd; i vicepresidenti sono Barbara Lori e Gianluca Tagliaferri; i segretari Paolo Trande e Luca Pestelli; i questori Marcella Zappaterra e Valentina Castaldini.

red. cro.