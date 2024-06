‘Donna.Bo’, ecco il progetto per sviluppare la cultura dell’imprenditoria al femminile

Promuovere e diffondere la cultura dell’imprenditorialità femminile nel territorio bolognese, offrendo supporto e formazione alle aspiranti imprenditrici e non solo. È questo DonNA.BO, progetto di BIGBO in partnership con Intesa e Fondazione, che inaugura martedì prossimo negli spazi di BIGBO a Bologna, in via della Ferriera 4. L’iniziativa si articola in due fasi: la prima va da giugno a novembre, periodo nel quale BIGBO ospiterà incontri ispirazionali e formativi su diverse tematiche imprenditoriali, come la leadership, il successo, la diversità e l’inclusione, e l’educazione finanziaria; la seconda parte, invece, si svolgerà in autunno, quando partirà un bootcamp pratico e intensivo di cinque giornate.

Nelle quali verranno forniti supporto operativo e mentoring personalizzato alle partecipanti, in forma totalmente gratuita. Il primo appuntamento è martedì alle 18 con ‘Dalle passioni alle professioni: storie di imprenditorialità e non solo’, con ingresso gratuito previa iscrizione su Eventbrite. Ospiti della serata, le imprenditrici Aram Mbow e Sara Gigliotti. Parlando di numeri, le imprese femminili costituiscono il 21,4% del totale delle imprese presenti in Emilia-Romagna. E si è registrata una perdita di 111 imprese, equivalente a una diminuzione dell’8,3% rispetto al 2022. Le startup innovative femminili sotto le Due Torri sono solo 40. E l’impegno di DonNa.BO sta proprio in questo: superare questa disparità.