Dopo oltre 40 anni, il geometra Sonori va in pensione: "Lascio il Comune in ottime mani"

Il geometra Maurizio Sonori è andato in pensione. Dopo più di quarant’anni di servizio è arrivato il momento del congedo per il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Gaggio Montano. "Sono entrato per la prima volta in comune nel 1981, da precario, per diventare dipendente a pieno titolo dal 1985 - ricorda Sonori - Il Comune è stata la mia casa, nel lavoro ho messo passione e impegno, dal primo all’ultimo giorno. Questi 43 anni sono volati, ho operato soprattutto a Gaggio ma non solo: ho svolto incarichi per l’unione dei comuni, per il Cosea, per il comune di Montese, occupandomi di tutto: dalla viabilità, ai ponti, all’edilizia privata, fino alla protezione civile, una mia grande passione professionale. L’opera che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stato il ponte sul fiume Reno a Marzabotto, inaugurato pochi anni fa". A proposito del futuro, Sonori conclude con una constatazione: "Lascio Gaggio Montano in ottime mani, a Valentina Vitali, un tecnico di grande valore. Non è una cosa scontata". Giovedì 30 maggio in municipio i colleghi e l’amministrazione comunale hanno salutato il tecnico neo pensionato. Il sindaco Giuseppe Pucci lo ringrazia così: "In tutti questi anni il geometra Sonori ha dimostrato capacità e senso di appartenenza fuori dal comune. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto augurandogli le migliori fortune per questo nuovo capitolo della sua vita. Buona pensione, Maurizio".

Fabio Marchioni