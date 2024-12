Drei eletto presidente di Fedagripesca

È Raffaele Drei (foto) il nuovo presidente di Fedagripesca Confcooperative. La nomina è avvenuta ieri, al consiglio nazionale della federazione, che ha provveduto come da statuto a eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Carlo Piccinini, cui è seguito un periodo di reggenza da parte del vicepresidente Davide Vernocchi. Cinquantanove anni, faentino e titolare di un’azienda frutticola e viticola, Drei è stato presidente della cooperativa Agrintesa di Faenza, è presidente di Valfrutta Fresco, società di Apo Conerpo, e vicepresidente di Conserve Italia. Nel 2022 è stato eletto presidente di Fedagripesca Confcooperative Emilia-Romagna. "Tra gli obiettivi principali – ha detto –, c’è la difesa del modello di aggregazione e concentrazione dell’offerta rappresentato da cooperative e organizzazioni di produttori, un modello imprenditoriale virtuoso attraverso il quale centinaia di produttori riescono a valorizzare produzioni agricole, della pesca e dell’acquacoltura nazionali in tutto il mondo". Fedagripesca associa tremila imprese cooperative agroalimentari e della pesca, con oltre 410mila soci e 75.900 addetti, per un fatturato che sfiora 35 miliardi di euro, pari a più del 20% del made in Italy agroalimentare.