Due furgoni distrutti da un rogo. Fiamme partite dalla spazzatura

Un incendio ha distrutto due furgoni ad Anzola, nella frazione di Ponte Samoggia. Il rogo è divampato ieri mattina, intorno alle 9, in un piccolo parcheggio nei pressi della pizzeria Parfin adiacente alla via Emilia. Si sono registrati solamente danni ai mezzi e nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. L’allarme è stato rapido perché il rogo non è passato inosservato, dato che il luogo è a pochi metri dalla statale, particolarmente trafficata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri della locale stazione dell’Arma per i controlli del caso. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero scaturite da alcuni bidoni dell’immondizia che si trovavano nel parcheggio vicino al locale e vicino ai mezzi posteggiati. E ben presto le lingue di fuoco hanno intaccato i furgoni, distruggendoli nonostante l’intervento solerte dei pompieri. I militari dell’Arma che hanno effettuato il sopralluogo e ascoltato alcune testimonianze, hanno avviato le indagini per scoprire le cause dell’incendio, ovvero se sia stato di natura dolosa o accidentale. Si dovrà aspettare dunque l’esito dell’indagine per conoscere la causa del rogo. Sempre ad Anzola, in tempi recenti, si erano verificati altri incendi senza feriti o intossicati. Incendi che avevano interessato due autovetture in paese e l’ala di un antico palazzo di campagna.

Il rogo delle automobili si era verificato la mattina presto in via Baiesi, non lontano dal centro storico di Anzola, davanti ad un edificio privato. Mentre l’incendio nel palazzo antico aveva interessato durante il giorno Villa Zambeccari nella frazione di San Giacomo del Martignone. In via Baiesi le fiamme avevano danneggiato la facciata della casa dove erano parcheggiate le automobili e un appartamento. Per il fuoco a un’ala di Villa Zambeccari i carabinieri erano riusciti a identificare i responsabili dell’incendio, quattro minorenni, che avevano dato fuoco al cartone di una pizza.

p. l. t.