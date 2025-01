Due omaggi teatrali ai grandi cantautori

Due spettacoli sono in programma nei prossimi giorni al teatro comunale Bibiena nell’ambito della rassegna ‘Questioni di stile’. "Gli spettacoli di gennaio del Bibiena confermano la propensione – spiega una nota dell’amministrazione comunale – di questo spazio nel proporre grandi artisti della musica italiana".

La stagione teatrale riprende quindi il prossimo 23 gennaio, alle 21, con Cristina Donà e Saverio Lanza in ‘Spiriti guida’. Lo spettacolo delinea un percorso evocativo dove le canzoni della Donà, scritte sovente a quattro mani con Lanza, lasciano affiorare i brani dei loro artisti di riferimento.

Il 29 gennaio invece, sempre alle 21, appuntamento con ‘L’anno che verrà, omaggio a Lucio Dalla’, con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. "Lucio Dalla – spiegano gli artisti – sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò".