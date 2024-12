Ecco il primo consiglio comunale dei ragazzi

Eletto, per la prima volta, il (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Sant’Agata. Nei giorni scorsi si è tenuta la proclamazione ufficiale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Beppe Vicinelli, nella sala consiliare del municipio. Il sindaco dei giovani è Samuele Bergamasco, la sua vice Alice Zanotti, entrambi frequentano la scuola secondaria di primo grado ‘Mazzini’. Qui a fine ottobre si erano svolte le elezioni del Ccrr.

"Questa iniziativa – spiega l’assessore comunale all’Istruzione Filippo Melita –, che pone al centro l’importanza dell’ascolto e della partecipazione attiva dei giovani, offre un’opportunità unica per sviluppare il senso critico dei ragazzi. E li stimola a diventare cittadini partecipi e quindi apprendere il valore della democrazia e della collaborazione". A parere dell’assessore, ora i giovani consiglieri impareranno anche a gestire le dinamiche di gruppo, a negoziare e a costruire consenso, abilità essenziali per il loro futuro personale e professionale; inoltre, il consiglio funge da ponte tra gli studenti e le istituzioni locali, dando voce alle esigenze e alle aspirazioni dei più giovani e promuove un dialogo costruttivo con gli adulti. "Questo progetto – continua Melita –, mai realizzato prima a Sant’Agata, non solo arricchisce il percorso educativo degli studenti, ma ispira anche un senso di appartenenza e responsabilità verso la propria comunità. Attraverso attività pratiche e simulate. In pratica i membri del consiglio acquisiscono competenze reali che li preparano a partecipare attivamente alla società civile".

Le proposte e idee dei ragazzi verranno discusse in incontri regolari, dove ci sarà l’opportunità di lavorare su progetti concreti con l’auspicio che possano avere un impatto positivo sulla scuola e sulla comunità. "Grazie alla collaborazione con gli enti locali – aggiunge l’assessore –, i giovani consiglieri potranno partecipare ad eventi e iniziative, contribuendo allo scambio continuo che arricchisce non solo i ragazzi, ma anche le istituzioni. Queste ultime possono beneficiare delle idee creative e del coinvolgimento propositivo delle nuove generazioni".

Pier Luigi Trombetta