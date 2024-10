Eima, premiate le ’Novità tecniche’: "L’agricoltura vince con l’innovazione"

L’innovazione come sfida di sistema che coinvolge industrie, enti pubblici, organizzazioni professionali, strutture per l’istruzione e la formazione.

Il settore della meccanica agricola è uno di quelli più attivi nello sviluppo di nuove tecnologie. "La premiazione del concorso Novità Tecniche è un appuntamento di grande importanza, non soltanto nel calendario degli eventi Eima ma nella vita stessa della nostra Federazione e del nostro settore. Il Concorso è l’occasione ideale per parlare di innovazione in senso ampio, per riflettere su come la tecnologia risponda alle grandi sfide della produttività e della sostenibilità e per ragionare su come sostenere la ricerca", spiega la presidente di FederUnacoma, Mariateresa Maschio.

"Nelle ultime cinque edizioni – dice Simona Rapastella, direttrice Generale di FederUnacoma – le domande totali ricevute dal Comitato di valutazione sono state 680, delle quali 132 hanno ricevuto il nostro massimo riconoscimento di ‘Novità Tecnica’, mentre altre 260 hanno ricevuto il riconoscimento di Segnalazione".

Le principali tendenze sono state lo sviluppo di sistemi di propulsione e azionamento elettrici, la sensorizzazione e lo scambio dati, il protocollo di comunicazione Isobus con le sue successive funzionalità sempre più avanzate.

"Se le soluzioni tecniche si sono costantemente evolute nel tempo – continua la Direttrice di FederUnacoma – gli obiettivi principali delle innovazioni restano costanti: legare in modo armonico agricoltura e ambiente naturale, ridurre i consumi energetici e il migliorare le condizioni operative in termini di sicurezza ed ergonomia".

E quindi macchine agricole all’avanguardia, intelligenza artificiale, controlli satellitari e molto altro preparano la strada ad Eima International 2024, l’appuntamento di settore che si terrà tra il 6 e il 10 novembre nel quartiere fieristico bolognese.

"Chi cresce ed è cresciuto in questi anni va premiato. – conclude Rosa Grimaldi, Vicepresidentessa di BolognaFiere – Al di là dei numeri però ci deve sempre essere il fattore qualità. Questo evento, con la premiazione di idee e soluzioni innovative, si conferma essere il vero cuore della crescita di tutto il settore".

Alberto Biondi