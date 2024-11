Europauditorium: saltato il concerto di Ligabue

Una serata di grande attesa si è trasformata in delusione per i fan di Luciano Ligabue, che ieri sera si erano recati al Teatro Europauditorium per assistere allo spettacolo del tour ’Ligabue in Teatro - dedicato a noi’: l’evento è stato infatti cancellato a pochi minuti dall’inizio a causa di un’improvvisa indisposizione del cantante emiliano, colpito da un’influenza che gli ha impedito di esibirsi. L’annuncio è giunto tramite un comunicato affisso all’ingresso del teatro: ’Il concerto è rimandato, a breve sarà comunicata la data di recupero. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Per maggiori informazioni, consultare il sito friendspartners.it.’. Nel suo tour il ’Liga’ propone ogni sera una scaletta diversa, con perle nascoste della sua carriera e le hit più amate dal pubblico, ed era perciò un concerto unico nel suo genere, e molto atteso dal pubblico. L’artista era in teatro per fare regolarmente le prove, ma poi ha dovuto rinunciare ad esibirsi. Lo staff ha rassicurato i fan sulla possibilità di recuperare la data, ma non ci sono ancora indicazioni circa l’opzione di rimborso, per cui si attendono dettagli ufficiali nelle prossime ore. A consolare la folla amareggiata all’ingresso è stato il chitarrista di Ligabue, Federico Poggipollini, che si è intrattenuto con i fan per scattare foto e firmare autografi, mitigando così in parte la delusione generale. Con lui e Ligabue sul palco ci sarebbero dovuti essere Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito del cantante, per la prima volta in tour con il padre. Tutto questo verrà riprogrammato in una data ancora da concordare. Una vera e propria serata ’da horror’, nella notte di Halloween, quella per Piazza della Costituzione, che ha visto la cancellazione sia del concerto di Ligabue, sia dei Carmina Burana di Orff al Teatro Comunale Noveau per sciopero (questo però preannunciato il giorno prima da una nota sindacale).

Alice Pavarotti