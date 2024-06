Evade dai domiciliari per aggredire due conoscenti: arrestato

Bologna, 8 giugno 2024 - Evade dai domiciliari, va a casa di due conoscenti, danneggia il portone e poi li aggredisce verbalmente e fisicamente: arrestato un 54enne per evasione, minaccia e danneggiamento. Il fatto è successo a Zola Predosa.

Il 54enne, sottoposto alla misura cautelare con sentenza emessa dal Tribunale di Modena, è uscito di casa per raggiungere l'abitazione dove vivono un 37enne e un 66enne, entrambi italiani, con i quali aveva evidentemente qualche conto in sospeso.

Il più giovane ha poi chiamato il 112 riferendo ai carabinieri quanto accaduto. I militari hanno quindi rintracciato il 54enne nella sua abitazione, dove nel frattempo era rientrato. Intanto gli altri due si erano diretti agli uffici di polizia per sporgere denuncia. Il 54enne è stato arrestato dai carabinieri e al termine del processo per direttissima, è stato portato in carcere.