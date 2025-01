Eventi fieristici e cantieri, rischio ingorghi. Ugolini e Mastacchi: "Non si può aspettare il tram"

Il calendario fieristico sta per entrare nel vivo con le grandi manifestazioni dei prossimi mesi a Bologna (da Arte Fiera a Cosmoprof) e sale la preoccupazione per gli effetti sul traffico, già rallentato dai cantieri in zona Fiera. Rete Civica coi consiglieri Marco Mastacchi ed Elena Ugolini hanno presentato un’interrogazione all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, chiedendo alla Regione, anche in collaborazione con il Comune, interventi più incisivi per mitigare il traffico: "Non si può aspettare il tram".