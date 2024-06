Faccia a faccia con il ladro nella villa sui colli

Tenta due effrazioni in pochi minuti, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro. In manette un 24enne straniero, celibe, senza fissa dimora e incensurato. È accusato del reato di tentato furto in abitazione continuato in concorso. L’attività che ha portato all’arresto del giovane è successa al confine tra San Lazzaro e Pianoro all’interno della villa di un bolognese di 57anni. Era all’incirca l’una di notte e l’uomo stava dormendo.

A un certo punto ha udito dei rumori provenire dal terrazzo della sua abitazione.Il 57enne si è alzato e, nell’andare a verificare di cosa si trattasse, ha notato un uomo, dal volto coperto, che stava scuotendo con violenza le inferriate della porta finestra nel tentativo di accedere all’interno della casa. Contemporaneamente ha udito altri rumori provenire da un altro terrazzo dell’abitazione e, poco dopo, ha notato una seconda persona che stava cercando di aprire le inferriate per fare effrazione nella villa. Nel frattempo, sentendo il trambusto e allertato dal 57enne, il fratello, nell’uscire nel giardino della villa dove vivono entrambi, si è trovato di fronte uno dei due ladri, identificato, poi, nel 24enne.

Questo, vedendosi braccato dai due bolognesi, si è lanciato dal terrazzo dell’abitazione per raggiungere il giardino e guadagnarsi la fuga, che è durata ben poco in realtà. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri che erano già stati allertati e con una pattuglia si erano tempestivamente recati sul posto. Il complice, invece si è dileguato. Nel frattempo, ad attendere i carabinieri c’era anche il vicino di casa del 57enne. Il bolognese di 36 anni, infatti, aveva subito lo stesso tentativo di furto poco prima. Il 24enne aveva dapprima bussato alla porta del 36enne e poi citofonato, forse per verificare se ci fosse qualcuno in casa.

Poco dopo aveva scavalcato il cancello e si era diretto alla porta di ingresso dell’abitazione ed aveva bussato nuovamente. Vedendo accendersi le luci e apparire il 36enne, l’intruso si era velocemente allontanato in direzione del giardino confinate, dove poi è stato bloccato. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne è stato arrestato. A seguito dell’udienza di convalida, allo straniero è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Zoe Pederzini