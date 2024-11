Faro sulla violenza contro le donne. Oggi incontro con Gino Cecchettin

Un incontro tra 500 studenti di 20 scuole superiori e Gino Cecchettn, padre di Giulia, uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, per parlare di violenza di genere insieme a sei centri centri anti-violenza, tre centri per uomini abusanti. È questo il cuore dell’iniziativa che si terrà oggi nell’aula magna Santa Lucia (via Castiglione, 23) e che fa parte dell’ampio cartellone legato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Per tenere alta la guardia sulla violenza di genere, l’Alma Mater ha organizzato una serie di eventi per ribadire l’attenzione dell’Università su questo tema.

"Un impegno che l’Alma Mater mantiene e porta avanti nel corso di tutto l’anno, e non solo nei giorni vicini al 25 novembre, per sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere un ambiente di studio e lavoro dove il rispetto, l’uguaglianza e la sicurezza siano valori centrali. L’impegno costante dell’Università non solo contribuisce alla formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile, ma lancia anche un segnale forte alla società: combattere la violenza di genere è una priorità su cui nessuno può abbassare la guardia", dice la professoressa Cristina Demaria, delegata per l’equità, inclusione, diversità dell’Unibo.

Il primo evento in calendario, nato dalla collaborazione tra Alma Mater, Comune, Città metropolitana e Patto per l’uguaglianza, ’Dieci domande sulla violenza’, è in programma oggi alle 9:30, nell’Aula Magna Santa Lucia e in diretta sulla pagina Youtube UniBologna. Un confronto tra studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, enti di formazione professionale e Università, con i centri antiviolenza e con i centri per uomini autori di violenza di Bologna metropolitana.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Giovanni Molari, di Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto della Città metropolitana, della vicesindaca Emily Clancy, di Rita Monticelli, delegata per i Diritti umani del Comune, e di Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, interverrà Gino Cecchettin prima di dare la parola alle classi delle scuole e degli enti di formazione coinvolti, moderate dalla prof Demaria. Venerdì prossimo (29) sarà la volta della conferenza organizzata dall’Associazione delle docenti universitarie (AdDU) e dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità Unibo: ’Promuovere le donne per promuovere l’economia’, una giornata dalle 9:15 alle 19, nell’Aula Poeti di Palazzo Hercolani (Strada Maggiore, 45).