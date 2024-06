Ferito nella strage di Suviana dimesso: è Leonardo Raffredato il 42enne di Camugnano

Bologna, 4 giugno 2024 – Leonardo Raffreddato, 42 anni, uno dei feriti più gravi dell'incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, è stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale Bufalini di Cesena.

Era ricoverato nel centro grandi ustionati dell'ospedale per le ustioni riportate su circa il 20% del corpo, in modo particolare sulle mani, particolarmente profonde.

A complicare il quadro clinico c'erano state problematiche al sistema respiratorio, provocate dall'inalazione subita di fumi e gas roventi. Benché dimesso, rimane in cura. Si è affidato all'avvocato Lorenzo Valgimigli, che potrà partecipare agli accertamenti disposti dalla Procura per far luce sulle cause di quanto avvenuto.

Il vicesindaco di Camugnano Ubaldo Lazzari conosce molto bene Raffreddato e si è tenuto per tutto questo tempo costantemente informato sulle sue condizioni di salute.

"È un tecnico di Enel Green Power molto stimato dai colleghi e dalla sua azienda – aveva raccontato Lazzari – per la competenza e la diligenza con cui svolge il suo lavoro. Speriamo di ricevere presto la notizia che è definitivamente fuori pericolo, solo così potremmo iniziare a voltare pagina, senza però dimenticare le altre persone che hanno perso la vita in questo disastro”.