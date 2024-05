Bologna, oggi l’abbraccio della città ai rossoblù. La mappa della parata

Bologna, 22 maggio 2024 – È qui la festa? Certo! Oggi è il giorno della sfilata del Bologna sul pullman scoperto: una grande parata con giocatori, allenatore e società che attraverseranno la città fra aliti di tifosi impazziti di gioia. Il momento, dunque, che tutti aspettavano per dare una degna conclusione a questa straordinaria stagione. Il futuro lo vedremo, ma ora è il momento di celebrare un successo che mancava da 60 anni, da quel 1964 che vide il Bologna vincere lo scudetto dopo lo spareggio con l’Inter.

La mappa con il percorso che seguirà il pullman dei rossoblù

L’inizio al le 19 al Dall’Ara, quando il sindaco Matteo Lepore consegnerà alla squadra rossoblù il Nettuno d’Oro per la qualificazione alla Champions League. Al termine della cerimonia, quindi verso le 19.30, prenderà il via il Bologna Champions Tour dal piazzale della Curva Bulgarelli, quello che si affaccia su via Andrea Costa, per intenderci.

Ecco il percorso: da lì il pullman attraverserà via Andrea Costa, via Sant’Isaia e piazza Malpighi; poi via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli e piazza Re Enzo. Il gran finale sarà in piazza Maggiore, sul Crescentone, per bissare l’anticipo festoso di domenica 12, quando i tifosi si sono comunque riversati attorno al Nettuno per celebrare il traguardo raggiunto, con anche qualche giocatore come Skorupski, Orsolini, Aebischer e Urbanski.

Stasera, però ci saranno tutti, pronti a prendere l’abbraccio della città che, in questi mesi, è stato loro vicino anche con l’iniziativa di Ascom-Confcommercio, supportata da Emil Banca e il Resto del Carlino, quelle ’vetrine rossoblù’ che hanno colorato i negozi e le attività di centro e periferia, credendo in un traguardo che, a inizio stagione, sembrava impossibile. Sarà il degno finale di una cavalcata irresistibile degli uomini di Motta.

Per questo, il Bologna Calcio ha esteso l’invito: "Addobbate finestre, balconi e vetrine con i colori rossoblù". Obiettivo: trasformare ancora di più la città delle Due Torri in una vera succursale del Dall’Ara.

Altra raccomandazione del club ai tifosi è il siggerimento "a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore". L'Ascom, ovviamente, si è subito associata, continuando l'iniziativa lanciata mesi fa e che si concluderà solo a campionato finito.