La festa del Bologna in Champions: parata rossoblù con il pullman scoperto, tifosi in tripudio. Diretta

Bologna, 22 maggio 2024 - Fuori dallo stadio Dall’Ara di Bologna, sono migliaia i tifosi rossoblù che stanno aspettando l’inizio della parata di festeggiamenti in occasione della qualifica del Bologna fc in Champions League.

Uno striscione con la scritta Bologna blocca via Andrea Costa, proprio in prossimità dell’ingresso della curva, in attesa del pullman scoperto con i giocatori, che raggiungerà piazza Maggiore.

Prima della parata, la squadra riceve il Nettuno d’Oro dal sindaco, Matteo Lepore.

