Festa dello Sport per campioni e principianti

Nel fine settimana Ozzano si prepara a vivere un grande evento di sport. Organizzata in sinergia fra il Comune di Ozzano, l’associazione Proloco Ozzano Aps con la collaborazione della Pallavolo Ozzano Asd e con il patrocinio di Cip Emilia Romagna e Coni Emilia Romagna, la Festa dello Sport edizione 2024 inizia questa mattina alle 9 e terminerà domani alle 18.

"Con questo appuntamento annuale – dice l’assessora Alessia Cuomo (nella foto), impegnata in prima persona nell’organizzazione dell’evento – vogliamo celebrare l’importanza dello sport nella comunità e offrire ai nostri cittadini e a tutti i partecipanti due giornate ricche di prove libere, dimostrazioni e momenti di convivialità. Quest’anno, l’evento promette di essere ancora più entusiasmante, con nuove iniziative e una vasta gamma di sport da scoprire per un weekend all’insegna del movimento, della salute e del divertimento". Il cuore dell’evento è l’Area Expo allestita nel Parco di Villa Maccaferri, dove si potrà avere la possibilità di provare vari sport (pallavolo, basket, padel, yoga, scherma, judo, pesistica, lancio del giavellotto solo per citarne alcuni) e di confrontarsi con i rappresentanti delle associazioni sportive più attive sul territorio, conoscere le loro proposte e scambiare qualche chiacchiera con professionisti della salute e del benessere. Entrambe le giornate sono dedicate a una serie di attività sportive che coinvolgeranno partecipanti di tutte le età e livelli di abilità. Nell’Area Expo ci sono anche spazi dedicati ai più piccoli, con attività sportive pensate proprio per avvicinare le nuove generazioni al mondo dello sport. Per maggiori informazioni si può visitare il profilo Instagram @festadellosport_ozzano2024, l’evento di Facebook e il sito www.festadellosportozzano.it.