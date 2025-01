Fondazione Carisbo, l’assemblea. Ecco i quattro nuovi soci eletti

Quattro nuovi soci per l’assemblea della Fondazione Carisbo. Sono stati eletti ieri mattina dal parlamentino di Casa Saraceni per occupare i posti vacanti nell’assise dei cento della Fondazione.

Si tratta dell’artista imolese Giampaolo Bertozzi, Angela Ciulli, Massimo Pirazzoli e Micaela Utili.

L’assemblea dei soci ha inoltre confermato per un secondo mandato il commercialista Manfredi Paolo Baroncelli, l’imprenditore Salvatore Bocchetti (presidente della clinica privata Villalba) e la direttrice di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari, giunti al termine del primo mandato decennale.

Ma chi sono le new entry? Bertozzi è stato fondatore negli anni ‘80 insieme a Stefano Dal Monte Casoni della ‘Bertozzi & Casoni’, società di produzione artistica che li ha visti collaborare alla realizzazione di mostre collettive e personali e di grandi opere pubbliche in Italia e all’estero.

Ciulli, filantropa e collezionista d’arte, laureata in Giurisprudenza, ha insegnato Diritto ed economia nelle scuole superiori, per poi dedicarsi alla carriera di avvocato.

Pirazzoli, diplomato in Ragioneria, è consulente in materia di leasing e factoring e si occupa della direzione e coordinamento dell’agenzia in attività finanziaria Assimprese Finanza, società collegata a Confartigianato.

Stessa provenienza dalla galassia Confartigianato anche per Utili: laureata in Scienze politiche, svolge l’incarico di responsabile Sostenibilità, economia circolare competitività in Emilia Imprese, nonché di consulente ambientale e di docente in enti formativi accreditati in materia di sicurezza.