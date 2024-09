Fortitudo, a Malaguti la maggioranza relativa della società

Sono giorni caldissimi, e non solo climaticamente in casa Fortitudo. Mentre la squadra ha svolto anche ieri un doppio allenamento al PalaZola alternando sedute atletiche con parti tecnico-tattiche agli ordini di coach Devis Cagnardi e del suo staff, le novità calde riguardano la società. Da una parte l’infinita polemica per la finale promozione tra Trapani e Fortitudo, con il nuovo attacco del presidente siciliano Valerio Antonini alla Effe e alla Lega, dall’altro i cambi all’interno della compagine societaria attualmente in atto in seno alla Sporting Fortitudo, la società che controlla l’Aquila.

Il primo passo riguarda proprio il cambio di quote societarie, con la richiesta dell’imprenditore Marco Giuliani di acquistare il 5 per cento delle quote azionarie dal cedente Simone Baldi (che rimane con altro 5 per cento). A fronte di una proposta di più del doppio del valore delle quote, fino a venerdì, ultimo giorno di prelazione a favore degli attuali soci, appariva scontato l’ingresso di Giuliani nella Sporting Fortitudo. Invece, un po’ a sorpresa, proprio l’ultimo giorno, uno degli attuali soci, Davide Malaguti, si è fatto avanti pareggiando l’offerta facendo valere la prelazione e così, conti alla mano, acquisendo un ulteriore 5 per cento del pacchetto azionario che ne fanno, con il 33 per cento, il socio di maggioranza relativa. Una variazione che, conti alla mano, nell’immediato, non sembra cambiare più di tanto gli attuali equilibri, ma che va vagliata in un’ottica di medio-lungo termine.

L’altro fronte caldo di questa fine estate è stata l’ennesima dichiarazione provocatoria del presidente di Trapani Antonini, che ha accusato la Fortitudo, e in particolare Andrea e Stefano Tedeschi (senza per altro nominarli), i suoi tifosi e la Lega per i fatti occorsi in gara-4. Fin dalle prime dichiarazioni di fuoco ad inizio serie la Fortitudo ha preferito non polemizzare, senza scendere in un contraddittorio futile e fuori luogo. Un atteggiamento volto a stemperare gli animi. Le ultime esternazioni di Antonini alla testata web TpostNews hanno però suscitato tra l’altro la reazione del presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana che ha dichiarato: "Innanzi all’ennesima esternazione del presidente Antonini, priva di fondamento e offensiva verso la mia persona ed il ruolo che ricopro, non posso ulteriormente restare impassibile. Nei prossimi giorni depositerò una denuncia agli organi Federali e alla Procura, a tutela del mio buon nome, nonché – continua Maiorana – in quanto rappresentante di una istituzione quale Lnp, immotivatamente sbeffeggiata e offesa, al pari delle sue associate".

Filippo Mazzoni