Fortitudo, l’ora della tattica. Cagnardi si concentra sull’attacco

Archiviato il test amichevole di mercoledì con Piacenza, in quella che a tutti gli effetti è stata una vera e propria sgambata, un vernissage vissuto nel torrido agosto lodigiano utile a spezzare fiato e poco altro, in casa Fortitudo si continua a lavorare in vista dell’inizio della stagione.

Il lavoro della squadra continua con una certa intensità al PalaZola, per il secondo anno sede operativa della squadra che da quest’anno è stata affidata a coach Devis Cagnardi.

Il lavoro svolto della squadra ha spesso e volentieri alternato una parte importante dal punto di vista fisico con i principi essenziali.

Una preparazione dove la tattica è sicuramente uno degli elementi essenziali con i ragazzi che stanno dimostrando il massimo impegno per ’assorbire’ gli schemi voluti dal neocoach della Effe.

Si è lavorato spesso e volentieri sui principi offensivi, cercando di dare i primi rudimenti al sistema di gioco alla squadra, considerando anche le assenze di Panni e Aradori e l’inserimento, da appena una settimana, di Gabriel.

Dalla sfida di Codogno con Piacenza coach Cagnardi si tiene sicuramente gli aspetti positivi, un Deshawn Freeman già in buone condizioni, un Leonardo Battistini intraprendente e in fase di crescita, un Bolpin che si conferma il solito giocatore a tutto tondo e un Fantinelli che ha già in mano la leadership della squadra.

Prime interessanti indicazioni, anche se c’è tanto da lavorare per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato, migliorando intesa e condizione fisica. E, in questi giorni, si continuerà a fare sul serio.

Anche oggi allenamento doppio mattina e pomeriggio, con lavoro intensissimo in palestra, per mettere benzina nel motore o meglio nel serbatoio, in vista di una stagione lunga e intensa. L’inserimento per l’inizio della stagione ufficiale di Alessandro Panni e quello in corsa a fine ottobre di Pietro Aradori saranno poi le marce aggiuntive di una Fortitudo che deve comunque inserire prima possibile nei suoi nuovi meccanismi di gioco due pedine fondamentali come Gherardo Sabatini e Fabio Mian che, per i problemi fisici proprio di Aradori e Panni, specie all’inizio stagione ufficiale, saranno chiamati ad un lavoro supplementare.

La Fortitudo deve partire forte, facendosi trovare subito pronta, non tanto per la Supercoppa, ma quanto per il campionato di serie A2, dove la formazione di Cagnardi è attesa da un mese iniziale subito fondamentale con 4 trasferte nelle prime 6 sfide. Prossimo step mercoledì a Castelnuovo ne’ Monti per la sfida con Reggio, formazione di serie A, con un Kenny Gabriel, e scusate se è poco, in più.