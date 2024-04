Fra tradizione e tecnologia. La Bottega botlè in via Marsala, cibo e vini della food valley

Un nuovo modo di proporre l’enogastronomia del territorio. Una ’bottega contemporanea’ che fonde tecnologia e tradizione: è la Bottega botlè che ha aperto in via Marsala.

I vini sono serviti con dispenser automatici che consigliano e ricordano, un sommelier in sala aiuta nel guidare l’esplorazione dei vasti orizzonti dell’enologia, ma c’è anche oste per degustare le eccellenze della food valley emiliano-romagnola e le sfogline che, nel laboratorio interno, tirano a mano la pasta fresca condividendo con gli astanti le tecniche di una tradizione secolare.

"Il progetto di Botlé è stato uno dei primi progetti speciali approvati dal Comune, e siamo contenti di essere riusciti a inaugurarlo – dichiara Luisa Guidone, assessora all’Economia di vicinato e al commercio del Comune –. Credo che si tratti di una esperienza nuova per il consumatore, e proprio questo è lo scopo dei progetti speciali: potere dare alla cittadinanza e alla clientela una esperienza unica, che riesce a informare sugli alimenti e i vini, che possono essere assaggiati e non soltanto venduti. Ringraziamo anche Gaetano Lanza di Bottega botlé per essersi reso disponibile a partecipare alla riqualificazione del tratto di via Marsala su cui l’attività insiste – sottolinea l’assessora –. Botlé aggiunge al territorio una attività con vocazione diurna, che valorizza l’esperienza dell’acquisto e dell’assaggio, fornendo anche a un servizio ai cittadini di questa parte della città".

Non solo un’attività nuova e originale che apre nel centro storico, ma anche un importante modo di riqualificare un’area altrettanto fondamentale.