Frabboni, a un mese dall’addio: “Continuerà a influenzare la pedagogia”

Bologna, 19 giugno 2024 – “All’ultima lezione di Franco Frabboni, i suoi studenti lo salutarono vestiti da metafore della Pedagogia”. La professoressa Rita Casadei conclude così il lungo pomeriggio di ricordo organizzato in Sala Farnese da Alma Mater, Comune di Bologna e città metropolitana per celebrare il trigesimo della scomparsa di Franco Frabboni, luminare e pioniere della Pedagogia italiana, già presidente della Facoltà di Scienze della Formazione nella più antica università del mondo. L’aneddoto – uno dei tanti che sono stati raccontati lunedì da amici, collaboratori e colleghi – racconta molto di Franco Frabboni, della sua capacità di coniugare l’insegnamento della Pedagogia con l’ironia e l’invenzione linguistica, ammaliando generazioni di studenti.

Altra sua caratteristica, quella di unire il ragionamento teorico e la prassi, ovvero di sporcarsi le mani cercando di risolvere i problemi concreti dell’educazione, battendosi sempre per un insegnamento di qualità, pubblico e laico, in senso autenticamente Gramsciano.

Così lo ricordano le istituzioni, presenti al massimo livello con il sindaco Matteo Lepore, l’assessore Daniele Ara e Simona Lembi per la città Metropolitana. Tutti e tre, con accenti diversi, hanno sottolineato l’impatto che Frabboni ha avuto nella nascita e nell’organizzazione della Scuola dell’infanzia a misura di bambino, dando vita a una ‘scuola bolognese della Pedagogia’ che lavorava a stretto contatto con le istituzioni. Il tutto, con una ‘propulsione’ e un vitalismo proprio della persona, definita da più parti come ‘vulcanica’ ed ‘inesauribile’ nel suo lavoro di ricerca, scrittura e insegnamento. Presente in platea, la famiglia: le figlie Barbara e Laura, i nipoti Agata, Alice e Simone.

Il ricordo che non t’aspetti arriva dal rettore Giovanni Molari, che ha conosciuto Frabboni quando ormai il professore era in pensione, perché si è ritrovato una delle due figlie come vicina di casa, dopo un trasloco. “Per me Franco Frabboni è stato uno di famiglia – ha detto Molari -. L’ho vissuto attraverso i racconti di Laura (una delle due figlie, ndr) e di Simone, suo nipote, in una dimensione diversa da quella accademica. E devo dire che mi sono state trasmesse l’affetto e la dedizione che lui aveva per le famiglia”.

Sfaccettato anche l’intervento di Aureliana Alberici, ex assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bologna a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, che ha definito Frabboni ‘un vero democratico, un pedagogista militante, un combattente che, nella nostra città, ha costruito un laboratorio mirato ad avere una scuola colta, di qualità, per i ragazzi”. Guardava avanti, Frabboni, e per il nuovo millennio studiava forme di formazione continua, senza distinzioni di età, sesso o ceto sociale per contrastare le trappole della globalizzazione e delle tecnologie informatiche che portano l’istruzione solo a chi può permetterselo. Il futuro, diceva, si può e si deve conquistare ogni giorno”.

I ricordi sono un fiume in piena. Si alternano sul leggio, accanto al quale è stata allestita una pila di libri dello studioso che verranno poi distribuiti al termine dell’incontro, fluiscono liberi. È il turno di Franca Pinto Minerva, che tratteggia Franco come ‘amico, studioso, polemista e visionario’; poi quello del professore ordinario di Urbino, Massimo Baldacci, che rimarca “la capacità di sintesi tra teoria e prassi, che ne ha fatto un unicum nella nostra disciplina” e invita i presenti a prendere il testimone della “battaglia culturale di lungo corso intrapresa da Frabboni”; Walter Tega che, insieme a lui, fondò l’Istituto Gramsci; Davide Ferrari, che lo definisce come “un riformista continuamente alle prese con scritti e iniziative, ben lontano da quel vago estremismo accademico diffuso allora”; Benedetto Vertecchi, che scommette “sull’influenza del pensiero di Frabboni nella Pedagogia dei prossimi decenni”, Gianmario Anselmi, che sottolinea “la volontà di dialogare con le altre discipline” e Bruno D’Amore, che è intervenuto addirittura da Bogotà, rammentando l’allegria e l’ironia dell’uomo Frabboni. Infine, il messaggio del pedagogista spagnolo Miguel Angel Zabalza: “Parlavamo di calcio, mi sembra di capire che Franco tenesse diverse squadre alla volta”. Con una sola nel cuore, confermano però i parenti: la Spal.