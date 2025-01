Fumetti, giochi e cultura pop. Il Nerd Show torna in Fiera

Il ’Nerd Show’ torna a in città sabato 1 e domenica 2 febbraio oltre 300 espositori a disposizione degli appassionati di fumetti, videogiochi e intrattenimento. Tra gli ospiti di punta, il premio Musa d’Oro che vedrà la partecipazione di star del doppiaggio come Flavio Aquilone, Massimiliano Alto e Riccardo Suarez, mentre sul palco saliranno anche Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e I Figli di Goku, gli Oliver Onions, Enzo Draghi con gli Amici di Lupin. Non mancheranno grandi nomi del fumetto come Simon Bisley e Yoshiko Watanabe, insieme a oltre 140 artisti nell’Artist Alley più grande d’Italia, un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del fumetto. Tra gli ospiti speciali, volti noti del web e della musica, come Redez, star di YouTube con oltre 250.000 iscritti sul suo canale personale e 750.000 su "Quei due sul server" e Michele Vinci, conosciuto per i suoi mash-up e recentemente protagonista di X Factor.