Funerale di Giusi Gualzetti, la lettera di Zuppi: “Una leonessa ferita che aveva trovato la luce”

Monteveglio (Bologna), 5 luglio 2023 – Chiesa colma di persone, oggi pomeriggio a Monteveglio, per il funerale di Giuseppina (per tutti Giusi) Fortunato Gualzetti, mamma di Chiara Gualzetti, la quindicenne del paesino di Valsamoggia uccisa il 27 giugno di due anni fa da un sedicenne ora in carcere.

L'intera comunità del luogo si è stretta intorno ai famigliari e al marito Vincenzo, che in due anni ha perso prima la figlia per morte violenta e poi la moglie, alla quale poco più di un anno fa era stato diagnosticato il tumore al fegato che in 14 mesi ha stroncato un fisico già debilitato dal dolore. Un percorso descritto dalla lettera che il cardinal Zuppi ha fatto leggere a don Franco Govoni, parroco di Bazzano e Monteveglio, che ha celebrato il funerale con un sacerdote della comunità dei Fratelli di San Francesco.

“Carissimo Enzo, carissimo don Franco e carissimi tutti -ha scritto il vescovo di Bologna- la prima volta che ho incontrato Giusi era una leonessa ferita. Ferita a morte. Quante domande e quanta rabbia verso tutti e verso Dio. Poi siete venuti da me. Tante lacrime tue, sue, mie. Mi ha sempre colpito che anche Gesù piange, e poi ci consola, perché sente la gioia e vede una luce che illumina tutto. Ecco Giusi aveva trovato la luce… me lo aveva scritto: 'ho capito che Dio non litiga con nessuno e che dovevo fare pace con me stessa… ho visto Chiara seduta su un muretto e mi sorrideva" ha scandito il sacerdote nel tempo dell'omelia di fronte al banco dove Vincenzo era affiancato dai famigliari.

Fra i presenti il sindaco Ruscigno che un mese fa aveva aveva u nito la coppia in matrimonio, i carabinieri che indagarono sul caso, le colleghe maestre, i ragazzi di Radio immaginaria, esponenti della comunità dossettiana, compagni di scuola di Chiara e insegnanti del Veronelli.

Al termine del rito la salma di Giusi è stata tumulata al cimitero di Monteveglio a fianco della tomba di Chiara.