Fungaiolo colto da malore sulla pista ’stadio dello slalom’, soccorso in elicottero

È atterrato sulle piste da sci del Corno alle Scale l’elicottero del 118 partito ieri mattina da Pavullo per soccorrere un fungaiolo colto da malore. L’uomo era andato con due amici in cerca di funghi. I tre hanno iniziato a cercare nella zona denominata ’stadio dello slalom’ percorrendola in salita, ma a un certo punto uno di loro, un sessantacinquenne residente a Lizzano, ha accusato un forte dolore al torace con difficoltà respiratoria. Erano circa le 8.30 quando i compagni hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono stati inviati l’ambulanza di Lizzano, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso. Il paziente, raggiunto dai soccorritori, è stato visitato dal medico anestesista che ha eseguito un elettrocardiogramma, poi è stato imbarcato sull’elicottero e trasferito nel reparto di cardiologia dell’ospedale Maggiore di Bologna.