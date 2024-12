Furto con esplosione al bancomat di Emil Banca a Malalbergo: danni ingenti ma filiale riaperta

Una brutta sorpresa pre natalizia, quella di ieri mattina, per i dipendenti della filiale Emil Banca di Altedo di Malalbergo. La banca di via Nazionale 98, a due passi dal centro della frazione, infatti, è stata presa di mira da una banda di bancomattari che, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha assaltato lo sportello interno della filiale. La fitta nebbia della notte che ha avvolto la Bassa ha quasi del tutto ’coperto’ i malviventi, anche agli occhi elettronici delle telecamere, ma non è riuscita ad attutire il suono, un vero e proprio boato, provocato dalla deflagrazione.

Secondo i primi rilievi fatti sul posto da carabinieri e scientifica, i ladri, tre o al massimo quattro persone a volto coperto, sarebbero arrivati verso le 4 del mattino a bordo di un veicolo, quasi irriconoscibile per via della nebbia. Mentre uno dei banditi è rimasto fuori a fare il ‘palo’, gli altri malviventi hanno forzato la porta principale della filiale. Una volta entrati nell’atrio della banca hanno, poi, infilato, utilizzando un’apposita pala, una ‘marmotta’, ovvero un panetto di esplosivo, all’interno del bancomat, facendolo saltare in aria in pochi secondi.

Il boato è stato tanto forte da far attivare l’impianto di allarme di Emil Banca e da svegliare molti cittadini residenti nei pressi della chiesa.

A quel punto i bancomattari hanno asportato il denaro, ancora da quantificare con esattezza ma che ammonta a qualche migliaio di euro, per poi darsi alla fuga per le buie vie della pianura. I carabinieri della locale stazione sono arrivati sul posto in pochi minuti, avvisati dalla società di vigilanza, e hanno svolto tutti i rilievi di prassi per risalire all’identità dei malviventi.

Nella prima mattinata di ieri la filiale di Emil Banca si è attivata, grazie anche ai vigili del fuoco, per verificare i danni subiti dall’edificio nell’esplosione. Da quanto si apprende, la deflagrazione non ha arrecato danni strutturali, per cui non ci sono pericoli di alcun genere.

In un secondo momento alcuni operai hanno iniziato a lavorare per ripristinare la parte della filiale danneggiata e la porta d’accesso. Grazie a un intervento rapidissimo, nonostante i danni ingenti, la filiale ha riaperto già nel pomeriggio di ieri. Naturalmente senza il bancomat, che sarà ripristinato nei prossimi giorni.

Zoe Pederzini