Gastronomia e musica. Sua maestà Garganello. La kermesse al via

Cinque serate di pura allegria e gusto. È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 34 della Festa del Garganello che da stasera a martedì calamiterà migliaia di persone al campo sportivo di Codrignano. Il contesto ideale per celebrare uno dei capolavori della tradizione gastronomica romagnola, la cui genesi è legata a suggestive leggende. Una delizia che prende forma da un piccolo rettangolo di sfoglia arrotolato attorno a un bastoncino e poi passato su un pettine da tessitura per tracciare l’inconfondibile rigatura. Così la più giovane delle sagre della vallata del Santerno è diventata un punto fermo dell’intrattenimento locale con quel colpo d’occhio fatto di lunghe file all’ingresso e parcheggi stracolmi. "Lo scorso anno abbiamo servito oltre 9 quintali di garganelli con un afflusso complessivo di ben ottomila persone – racconta Stefania Galeotti, alla guida dell’associazione organizzatrice –. La forza lavoro? Almeno 140 unità, con adesioni in continua crescita. Menù confermatissimo, specialità che vincono non si cambiano".

Spazio, quindi, ai garganelli conditi in tutte le sale: dal ragù di carne al combo tra speck e radicchio rosso. Ma pure alla Codrignanese e, solo il lunedì della festa, insieme a sua maestà il tartufo. Senza dimenticare tortelli, polenta, carne ai ferri, arrosticini, piadina, salumi, formaggi e contorni. Con un impegno all’inclusività che strizza l’occhio ai celiaci con proposte gluten free: "Manicaretti preparati in un’area specifica della nostra cucina con strumentazione ad hoc – confida –. Così si evita qualsiasi tipo di contaminazione con gli altri cibi". Porte aperte tutte le sere dalle 19 (solo domenica in anticipo alle 18, ndr) sotto la grande tensostruttura da 500 posti a sedere con angolo dedicato all’opzione d’asporto. Mercatino hobbisti, area bimbi con gonfiabili gratuiti, ‘Gargastore’ dove acquistare ragù, garganelli sottovuoto e gadget, ‘Baretto’ con apertivi e cocktail, giochi a premio e tanta musica.

Già, dall’intrattenimento itinerante della Banda Rei agli spettacoli del dopo cena con Killer Queen (stasera), Spingi Gonzales e dj set con Dumbeats e Fighet (domani) poi Rebel Cats, Slim Bonny e ballerini (domenica), Omar Lambertini (lunedì) e Abba Dream (martedì). E una grande novità: la realizzazione di un murales, sulla cabina dell’elettricità della frazione di Codrignano fronte Piazza della Pace, a tema garganello. Ma la Festa del Garganello, che già pensa alla super edizione del 35esimo anniversario, ha fatto breccia nel cuore della gente anche per la sua coda benefica e solidale. Lo staff organizzativo, infatti, converte ogni anno parte del ricavato in iniziative a favore della comunità di Borgo Tossignano.