Gatta prigioniera della casa allagata: salvata dalla polizia

Bologna, 21 ottobre 2024 – Non solo persone in difficoltà. Anche tanti animali hanno vissuto l’incubo dell’alluvione, bloccati in appartamenti invasi dall’acqua. È successo anche in via Andrea Costa, dove la furia del Ravone si è riversata su strade e case, allagando interi piani.

In una di queste abitazioni sono intervenuti i poliziotti del commissariato Santa Viola e delle Volanti, che per due giorni hanno lavorato senza mai fermarsi, spalando fango e rispondendo alle chiamate di chi era in difficoltà. Una donna ha chiesto loro aiuto perché nella sua casa, invasa dall’acqua, era rimasta prigioniera la sua micia.

Il primo piano dell’abitazione era sommerso, i mobili, spostati dalla violenza dell’acqua, avevano bloccato la porta: gli agenti sono riusciti a sfondare la porta e, una volta nell’abitazione, hanno iniziato a cercare la gatta. Che, per la paura, si era rifugiata in un armadio, al piano di sopra. Con l’aiuto della proprietaria sono riusciti a prenderla e, malgrado la bestiola fosse terrorizzata, è stata messa in sicurezza, nel trasportino.