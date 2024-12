Gatti resta presidente di Villaggi Marche

Rinnovo delle cariche sociali, analisi dell’ultima stagione turistica e programmazione di

progetti turistici per il rilancio del settore. Sono stati questi i temi del vertice annuale di Villaggi Marche che si è tenuta nella sede Confcommercio Marche di Ancona. L’incontro è servito sia per fare un bilancio sulla stagione turistica che per definire i nuovi progetti di sviluppo. Confermato per acclamazione alla presidenza Daniele Gatti dell’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio mentre i Vicepresidente sono Paola Capriotti del Camping Paradiso di Fermo ed Enrico Neumann del Numana Blu di Numana.