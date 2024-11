Gestire un ente del Terzo settore. Corsi formativi per volontari

Fino a dicembre un ciclo di incontri formativi per i volontari degli Enti del Terzo Settore dell’Unione Reno Galliera. Ad occuparsene è Volabo, Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana, che propone appuntamenti formativi destinati ai volontari che operano negli enti del Terzo Settore del nostro territorio. Il prossimo appuntamento sarà sul rendicontare attività e progetti. Si tratta di un corso online su piattaforma Zoom in programma per martedì 26 novembre, dalle 17.30 alle 19.30. La progettazione rappresenta una funzione e una competenza strategica per tutti gli Enti di Terzo settore: progettare è il modo attraverso il quale ogni associazione persegue la propria missione e visione sociale e genera cambiamenti.

A seguire un incontro sulla gestione contabile e fiscale di un ente di terzo settore. Corso online su piattaforma Zoom martedì 3 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30 e martedì 10 dicembre dalle 17.30 alle 19.30. Con il Codice di Terzo settore, i relativi decreti attuativi, le misure introdotte da direttive e circolari ogni Ente di Terzo settore è chiamato ad adottare procedure appropriate, ponendo particolare attenzione alla documentazione e rendicontazione di tutti gli aspetti della propria vita associativa.

Saper gestire correttamente l’amministrazione e la contabilità, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, rappresentano necessità fondamentali: progettare, organizzare e gestire attività e servizi, realizzare iniziative di raccolta fondi, rendicontare in modo adeguato e con trasparenza.