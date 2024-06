Gianfranca Gessi, cento anni di vita e storia

Una cosa che tutti sognano: spegnere 100 candeline contornati dal calore e dall’affetto della propria famiglia. Gianfranca Gessi ha infatti festeggiato, assieme al figlio Giulio Biasion, alla nuora Cristina Bersani, ai nipoti Clarissa e Riccardo e agli amici, un grande traguardo. Nasce a Bologna in via Belle Arti e conosce a Treviso il futuro marito Renzo Biasion che, durante la guerra internato in due campi di concentramento, si salva grazie alla sua passione per il disegno e perché prenderà appunti per il romanzo ’Sagapò’. Romanzo che segnò la sua fortuna e costituì l’ispirazione del film Mediterraneo che vinse l’Oscar. Gianfranca, Franca per gli amici, copiò gli appunti del consorte per farne un manoscritto eccezionale. Le passioni che continua a coltivare sono la musica classica e l’arte antica e moderna.

Nicoletta Barberini Mengoli