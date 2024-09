"Giornata simbolo. Italia in ginocchio"

Tra le persone che hanno dovuto trovare una via alternativa per arrivare a Cersaie c’è Fabrizio Minelli. "Sapevo dello sciopero dei taxi, ma in cuor mio speravo che avessero cambiato idea. Adesso arriverò in ritardo perché dovrò prendere l’autobus. È così anche domani?", si interroga guardando una collega al suo fianco e tira un sospiro di sollievo quando la risposta al quesito è negativa. "Questo sciopero è uno scandalo", sentenzia. "Una giornata simbolo di un Paese in ginocchio", afferma puntando il dito ancora verso i tassisti: "Bisogna che capiscano che non sono solo loro dei lavoratori ma anche chi, come me, deve andare in fiera"