Gira sotto casa dell’ex con una pistola: arrestato

Con la pistola in mano minacciava i residenti nel condominio dove aveva vissuto con la compagna. Brutta avventura l’altro pomeriggio all’ingresso di un palazzo nella zona periferica di Casalecchio dove dove un uomo abitante nello stesso edificio, terrorizzato a fronte della minaccia appena subita, ha telefonato al 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i militari della stazione di Casalecchio che dopo avere raccolto informazioni sommarie sull’accaduto hanno identificato, fermato ed arrestato un 39enne marocchino con l’accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre al porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo infatti, oltre a minacciare i vicini con un’arma, è stato arrestato per aver violato la misura cautelare che gli era stata comminata il mese scorso a seguito di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna che aveva accertato a suo carico il reato di maltrattamenti in famiglia. Il marocchino infatti si era responsabile di violenze ripetute nei confronti della convivente, che si era rivolta ai carabinieri e denunciato i fatti.

A seguito delle indagini e dei riscontri del caso la Procura di Bologna aveva delegato i carabinieri ad eseguire la misura cautelare. Il mese scorso avevano così notificato al 39enne il provvedimento del giudice che prevedeva l’allontanamento immediato dalla casa familiare di Casalecchio e il divieto di avvicinamento all’ex compagna, alla quale era riconosciuto lo status di persona offesa. L’uomo però non si era dato per vinto e l’altro pomeriggio aveva fatto irruzione nel giardino con l’intenzione di entrare nell’appartamento dove vive ancora la sua compagna. La quale però in quel momento fortunatamente non era in casa. Durante il loro intervento i carabinieri oltre all’arresto hanno proceduto al sequestro di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, ma simile a quelle utilizzate dalle Forze di Polizia. Verosimilmente la stessa brandita poco prima per minacciare il vicino.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 39enne, già gravato da altri precedenti di polizia, è stato arrestato. In sede di giudizio celebrato direttissima, l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 39enne è stato liberato con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

g.m.