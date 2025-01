Gli offrono ‘fumo’ e poi lo prendono a botte

Lo hanno avvicinato chiedendogli se voleva comprare dell’hashish. E quando il ragazzo ha detto che non gli interessava, lo hanno accerchiato e preso a botte, cercando anche di prendergli il cellulare. È successo domenica pomeriggio, in piazza XX Settembre, mentre intorno era un via vai di famiglie e visitatori a passeggio nella giornata festiva.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti, intervenuti intorno alle 17 nella piazza a ridosso della stazione, la vittima, un ragazzo pakistano di 34 anni, sarebbe stato avvicinato da un nordafricano, con la scusa di acquistare della sostanza. Un mero pretesto: appena il ragazzo ha rifiutato, l’altro lo ha colpito, con pugni e calci, aiutato da altri stranieri che intanto erano sopraggiunti e che hanno provato a rubargli il cellulare, frugandogli nelle tasche. Quando gli aggressori hanno capito che qualcuno dei testimoni aveva chiamato la polizia, si sono dileguati, senza riuscire a portare via nulla. Il giovane aggredito, malgrado la paura, non ha riportato gravi lesioni e ha rifiutato di essere soccorso dai sanitari del 118. Del gruppo di nordafricani che lo aveva accerchiato, all’arrivo degli agenti non c’era più traccia.

Si tratta dell’ennesimo caso, uguale a tantissimi altri, avvenuto nella piazza dove sta per partire un progetto di riqualificazione, affidato dal Comune ad Ascom, con attività spalmate dalla mattina fino alle 23, il cui scopo è proprio riempire di iniziative positive lo spazio, per sottrarlo così allo spaccio e al degrado che questo produce.

n. t.