Granaglione celebra la sua castagna. Tre giorni di festa

Per il ponte di Ognissanti Granaglione offre un’immersione totale nelle atmosfere autunnali attraverso il suo frutto più caratteristico. È infatti in programma la 31ª Sagra della castagna, organizzata dalla Proloco di Granaglione aps in collaborazione con il locale Consorzio Castanicoltori. Primo appuntamento venerdì 1° novembre, dalle 18.30 con l’apertura degli stand gastronomici e, alle 21.30 la serata danzante con Massimo e Monia. Sabato 2 si replica con l’apertura degli stand alle 18.30 e il ballo, a partire dalle 21.30, con Ledueemme Group. Domenica 3 giornata di chiusura, con apertura degli stand alle 12.30. Per informazioni telefonare al numero 379/1525272.