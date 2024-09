Grand Tour Italia. Saudino inaugura i ’Giovedì letterari’

Iniziano oggi i Giovedì letterari, che si terranno nella nuova casa di Grand Tour Italia, con l’obiettivo di promuovere in modo continuativo e trasversale la lettura e la conoscenza in tutte le loro forme. Tutti i giovedì all’interno dello spazio recentemente inaugurato saranno all’insegna della letteratura e della cultura, con incontri gratuiti con autori che si svolgeranno dalle 19 in poi.

Si parte con due lezioni di filosofia di Matteo Saudino, alias BarbaSophia, professore, scrittore e Youtuber. Con temi che spaziano da Socrate e Aristotele fino a Kant e Hegel, dalla filosofia antica a quella moderna, Saudino, celebre per il suo canale YouTube con oltre 47 milioni di visualizzazioni, saprà ancora rendere la filosofia accessibile e coinvolgente, trasformandolo in uno strumento da utilizzare nelle nostre, contemporanee, vite quotidiane. Il 19 settembre, invece, Saudino torna con L’ottimismo di Kant e l’idealismo di Hegel, una lezione dedicata alle idee rivoluzionarie di Kant e Hegel, e alla loro visione del mondo e dell’essere umano. Altra ospite già annunciata, invece, la scrittrice Chiara Gamberale, che il 26 settembre presenterà l’ultimo libro Dimmi di te, pubblicato da Einaudi e in uscita proprio pochi giorni prima.