"Grande successo della Federtennis e delle istituzioni del territorio"

"Un grande successo della Federtennis e del suo presidente Binaghi, oltre che della città e delle istituzioni, in primis Regione e Comune: se la Fitp, nonostante la concorrenza di tante grandi città nel mondo, è riuscita a portare qui le Final 8 della Davis significa che Bologna ha lavorato in maniera egregia negli ultimi anni". Claudio Sabatini (nella foto), patron dell’Unipol Arena che dal 2022 allo scorso novembre ha ospitato la fase a gironi della coppa, non ha dubbi sul fatto che le Due Torri si faranno trovare pronte all’appuntamento.

"C’è una grande squadra di tennis in campo e pure una grande squadra in città pronta a lavorare assieme – continua Sabatini –. Sarà fondamentale la collaborazione di tutti gli attori in campo. Regione e Comune hanno deciso di investire su questo evento in tempi non sospetti e sono state ripagate. La ricaduta sul territorio sarà molto importante e decisamente maggiore dell’investimento iniziale".

a. z.