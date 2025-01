Grinta Sasso Marconi. Ma poi spreca troppo

Prato 0 Sasso Marconi 0: Fantoni (dal 59’ Gariti); Limberti, Conson, Galliani, Girgi; Remedi (dall’80’ Magazzù), Mazza (dal 59’ Alessio Rossi), Di Stefano; Cozzari; Pereira Lopes (dal 31’ Barbuti), Robi (dal 59’ Azizi). All. Mariotti.

SASSO MARCONI: Celeste; Mambelli, Cudini (dal 30’ Montanaro), Tarozzi, Barattini; Armaroli, Bonfiglioli, Geroni (dall’80’ Galassi), Pampaloni; Balleello; Michael (dal 65’ Bonfiglioli), Mancini (dal 57’ Baietti). All. Maini.

Arbitro: Liberato Maione di Ercolano.

Note: ammoniti Cozzari, Balleello, Michael, Galliani, Mambelli, Montanaro e Conson.

Il Sasso Marconi convince, ma non vince a Prato. Risultato comunque positivo per la truppa di mister Paolo Maini (Ivan Pedrelli squalificato) al termine del match. Al Lungobisenzio, la sfida termina senza vincitori né vinti. Con questo punto i gialloblù, che possono mangiarsi le mani per diverse occasioni non sfruttate, salgono a quota 25 punti, con la zona playout distante quattro lunghezze. Venendo alla cronaca, passano appena tre minuti e gli ospiti vanno a un passo dal vantaggio: Balleello salta Limberti e poi lancia in profondità Mancini, che a tu per tu con Fantoni si fa ipnotizzare dal portiere biancazzurro. La risposta dei lanieri è affidata a Cozzari e a Di Stefano: il tiro del primo viene bloccato da Celeste, mentre la conclusione del secondo non inquadra il bersaglio grosso. Al 10’ il Sasso Marconi sfiora nuovamente il gol sugli sviluppi di un angolo, quando la sfera arriva a Mancini, sul quale è determinante il solito Fantoni. Fantoni che salva i suoi anche al 21’ in occasione della punizione dal limite di Geroni. Entrambi gli allenatori sono costretti a operare le prime sostituzioni già alla mezzora: da una parte Pereira Lopes e dall’altra Cudini accusano dei problemi fisici, e così vanno dentro Barbuti e Montanaro. Geroni ci prova ancora da calcio piazzato, ma stavolta la mira non è precisa. In chiusura di frazione ha una buona chance Girgi che, servito da Barbuti, manda la sfera sul fondo a causa anche di una deviazione. Il primo tempo va così in archivio a reti inviolate.

La ripresa viene inaugurata dal destro di Michael che di un soffio non centra lo specchio difeso da Fantoni. Mariotti e Maini cambiano ancora: nel Prato fuori Fantoni, Mazza e Robi per Gariti, Alessio Rossi e Azizi, mentre nelle file gialloblù Baietti rileva Mancini e Bonfiglioli fa altrettanto con Michael. Appena entrato, Baietti ha la palla buona per il vantaggio, ma Gariti è miracoloso. Il Prato fatica a rendersi pericoloso, almeno fino al 76’: il cross di Girgi trova Cozzari, la cui deviazione termina sul palo. Mariotti si gioca anche la carta Magazzù (per Remedi) e sul fronte emiliano Galassi entra per Geroni. Brivido finale per gli ospiti sulla punizione di Di Stefano, ma il punteggio non muta: l’incontro si chiude sullo 0-0.

Francesco Bocchini