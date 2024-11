I danni economici dell’alluvione. L’aiuto della Camera di commercio. Mezzo milione per le aziende colpite

La Camera di Commercio stanzia mezzo milione di euro per le piccole e medie imprese bolognesi che hanno subito danni dalle recenti alluvioni di settembre e ottobre. L’obiettivo è coprire fino all’80 per cento dei danni subiti, prevedendo 5mila euro ad azienda.

"La Camera di commercio non lascia sole le imprese davanti a queste terribili esperienze", spiega Valerio Veronesi, presidente di Palazzo della Mercanzia. L’intervento è stato progettato prevedendo la gamma più ampia possibile delle spese che le aziende danneggiate hanno dovuto sostenere per ripartire: dalla rimozione del fango alla pulizia e tinteggiatura fino all’acquisto di nuove attrezzature.

Non solo. Palazzo della Mercanzia ha voluto anche ricompensare il lavoro svolto dai tanti famigliari, amici degli imprenditori e volontari che, grazie alla loro disponibilità, hanno agevolato la riapertura di attività economiche nel più breve tempo possibile. "Si tratta di un’innovazione – spiega Veronesi – che permette un riconoscimento a chi realmente ha visto la propria azienda coperta di fango e, insieme ad amici e familiari, ha provveduto a pulirla con la pala, e poi ha tinteggiato e comprato nuove attrezzature".

Per la prima volta, quindi, alla Mercanzia, oltre i 500mila euro totali e fino a 5mila a impresa, "abbiamo concesso la possibilità di ottenere mille euro" di rimborso "soltanto presentando un’autocertificazione del lavoro svolto. È un intervento che riconosce il valore di volontari e collaboratori super straordinario, diciamo, per un evento che speriamo appunto non si ripeta" o si ripeta il meno possibile, confida Veronesi. Che, tra l’altro, si è visto di recente col sindaco Matteo Lepore, con Fondazione Carisbo e Fondazione del Monte: "Sotto la città abbiamo una dozzina di corsi d’acqua tra fiumi, torrenti, canali. La cosa principale che ho discusso col sindaco, e che lui ha ben chiara, è avere un quadro puntuale di tutti i corsi d’acqua tombati. Non si sa bene di chi siano le responsabilità, se pubbliche o private. Da qui capiremo quanto erogare" di nuovi fondi sull’alluvione, dice il presidente della Mercanzia.

Obiettivo: garantire un sostegno alle attività economiche delle città. "Dobbiamo fare tutti la nostra parte, perché non possiamo permettere che qualche azienda chiuda. Abbiamo il sentore che i prossimi mesi saranno difficili", avverte Veronesi. Le domande si possono inviare dalle 12 di oggi, 26 novembre, alle 13 del 28 febbraio 2025. I contributi (cumulabili con gli altri indennizzi richiesti, fino alla copertura totale dei danni, ndr) verranno assegnati e liquidati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

ros. carb.