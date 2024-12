I presepi di San Giacomo Maggiore

La basilica di San Giacomo Maggiore, in via Zamboni, si prepara al Natale con una mostra di presepi, allestita all’interno della chiesa e anche nei locali della sacrestia, visitabile tutti i giorni in orario di apertura. Tra le Natività esposte, oltre al grande presepe realizzato dai padri agostiniani con il priore padre Domenico Vittorini, sono in mostra un’opera arrivata da una missione in Perù, allestita nella sacrestia, e venti presepi dell’artista Donato Mazzotta, in creta. Le sue opere spaziano tra alto e bassorilievo, da formelle di piccole e grandi dimensioni, dal tutto tondo alle figure iconografiche, manifestando l’influenza dell’antica tradizione presepiale bolognese.

Alcuni suoi presepi hanno riscosso apprezzamento e riconoscimento non solo da parte della Diocesi, ma anche dal Vaticano. Tra questi il ‘Presepe del sorriso e dell’accoglienza’ inizialmente allestito nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, che è stato donato a Papa Francesco e successivamente posizionato vicino alle logge di Raffaello nel Cortile di San Damaso in Vaticano; e ‘Il presepe di San Giuseppe’, ispirato liberamente al precedente ed esposto nella Basilica di San Petronio, è stato ammirato e annoverato tra i ‘presepi d’autore’.

Alcuni dei presepi di Mazzotta possono essere acquistati dietro offerta, che sarà destinata a sostenere la mensa dei poveri e le opere caritatevoli dei padri agostiniani.