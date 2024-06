I segreti delle ex Cantine Fabbri. Scatti di famiglia in mostra

Qualche volta le passioni di un padre diventano quelle di una figlia. E’ questa la storia di Marco ed Eleonora Randazzo, accomunati dal desiderio di catturare istanti ed emozioni con una macchina fotografica. Il loro obiettivo è regalare felicità a chi guarda i loro scatti.

Nella storia entra in scena il Comune di Castel Guelfo, che ha ottenuto parte dei finanziamenti per il ripristino delle ex Cantine Fabbri grazie a un bando regionale: qui è stato avviato un dialogo con le associazioni di volontariato del territorio per la creazione di momenti partecipati. Grazie ad Arci Castel Guelfo è stata pensata una mostra fotografica, e a Marco ed Eleonora è stato chiesto di fare un reportage sulle cantine, una struttura a ridosso del centro storico in disuso da tanti anni. Padre e figlia si sono divisi i compiti: "Papà ha fatto degli scatti più generali – racconta Eleonora – mentre io mi sono occupata dei dettagli, è stato un bel lavoro di squadra fatto tutto in famiglia".

A quel punto Marco ed Eleonora hanno scelto 30 immagini che daranno vita all’esposizione Immagini ex Cantine Fabbri che si terrà nel cortile del palazzo comunale Hercolani Malvezzi durante la Sagra del vino e della ciambella nelle giornate 28, 29 e 30 giugno, e forse anche nei giorni successivi: "Ci sono una quindici di scatti a testa – dice Marco –, io e mia figlia ci siamo divertiti a lavorare assieme, è stata una bella esperienza che proveremo a ripetere anche in futuro con immagini che ritraggono altri soggetti. Le foto sono tutte in bianco e nero come piacciono ad Eleonora". Il prossimo obiettivo è l’apertura di un profilo instagram comune: si chiamerà irandazzo_ph.

Antonio Montefusco