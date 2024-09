Il centro per anziani di Decima inaugura la nuova sede

Nuova vita per il centro socio-ricreativo per anziani di San Matteo della Decima. Oggi alle 10,30, nei locali dell’associazione ‘Un posto dove andare’, in via Sicilia, verrà inaugurata la nuova sede del centro per anziani a servizio della popolosa frazione persicetana. Per l’occasione interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore comunale al Sociale Valentina Cerchiari e Anna Cocchi, amministratore unico di Asp Seneca, l’azienda di servizi alla persona che gestisce il centro. Dopo il taglio del nastro seguirà un piccolo buffet e un intrattenimento musicale a cura degli allievi e dei maestri della scuola ‘Leonard Bernstein’ di San Matteo della Decima.

Il centro socio-ricreativo in precedenza si trovava nel centro civico in via Cento, poi era stato spostato, in via Fossetta, in aperta campagna e ai margini del paese. Ma questa soluzione aveva sollevato lamentele da parte dei cittadini che usufruivano del servizio. Tanto che dopo tante richieste e sollecitazioni all’amministrazione comunale era nata persino una raccolta firme per riportare gli anziani dalla campagna in paese.

"La raccolta di 342 firme – dicono alcuni promotori dell’iniziativa – ha dimostrato quanto questo risultato, ovvero la nuova sede del centro socio-ricreativo, fosse auspicato e desiderato da tante persone. Ora gli anziani potranno sentirsi parte della comunità e non ’reclusi’ in mezzo alla campagna".

"Il centro socio ricreativo per anziani – spiega il sindaco Pellegatti – era stato spostato fuori da Decima durante il periodo del Covid. Ed era decentrato in un luogo più aperto, più grande, più sicuro. Tutto ciò per preservare la salute degli anziani che frequentano la struttura. Finita l’emergenza, ci siamo trovati di fronte a due possibilità: ritornare al centro civico in spazi contenuti o avere uno spazio più ampio e maggiormente adatto alle attività degli anziani".

E il primo cittadino aggiunge: "E così abbiamo optato per i locali dell’associazione ‘Un posto dove andare’. Ora gli anziani non sono più isolati e possono interagire con la frazione. Allo steso tempo abbiamo attrezzato i locali arredandoli in funzione del tipo di attività svolta dal centro socio-ricreativo".

Pier Luigi Trombetta