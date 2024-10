Il centrodestra celebra l’unità. Ecco la kermesse pro governo

Mentre il centrosinistra fa i conti con il campo largo in frantumi, il centrodestra porta in piazza il format dell’unità.

L’idea della triade composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è una sorta di road show per festeggiare i due anni di governo di Giorgia Meloni, con eventi in tutta Italia, da Nord a Sud, ma con particolare attenzione alle regioni che presto andranno al voto. Non a caso, tra i primi appuntamenti, è già fissato quello di Bologna per tirare la volata alla candidata Elena Ugolini. Sotto le Due Torri saliranno sul palco, vicini, i tre esponenti di governo del territorio: il viceministro meloniano Galeazzo Bignami, la sottosegretaria del Carroccio Lucia Borgonzoni e la ministra dell’Università di Forza Italia Anna Maria Bernini. A chiudere la kermesse sarà proprio Ugolini. La data è ancora da confermare, ma in calendario c’è già chi ha cerchiato in rosso domenica 20 ottobre.

Ma non è il solo evento in vista per il centrodestra. Ugolini, infatti, lunedì alle 11, in via del Cane 1 , ha convocato gli Stati generali della sanità dove verranno presentati 6-7 punti fondamentali per riformare il sistema sanitario regionale. Qualche giorno dopo, l’11, la preside sarà, invece, al Salotto di Patrizia Finucci Gallo, mentre il 19 ottobre all’evento sulla disabilità con il leghista (candidato alle Regionali) Matteo Di Benedetto e Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti all’hotel Michelino di via Michelino 91.

Lunedì 14 sarà sotto le Due Torri anche Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, che dialogherà con Manes Bernardini, candidato alle Regionali nella lista azzurra guidata da Valentina Castaldini (all’evento al Centro Costa di via Azzogardino 44 anche la ministra Bernini).

Nel frattempo, si stanno limando le liste dei vari partiti di centrodestra. Tra le new entry, Fratelli d’Italia (che vede in lizza, tra gli altri, la capolista Marta Evangelisti e il consigliere Francesco Sassone) candida anche Morena Gruppioni, vice sindaca di Molinella, e la commerciante Donatella Bellini. Fronte Lega, in campo (oltre, tra gli altri, ad Alessandra Basso, Di Benedetto e Daniele Marchetti) anche Francesco Landi, ex consigliere di Medicina e Guya Bonaga (in quota Popolo della famiglia).