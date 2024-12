Il Comune mette in vendita il rame

Rame ai cittadini. Lo comunica il sito dell’amministrazione: "Si informa la cittadinanza che il Comune di Loiano ha avviato la procedura di alienazione per la vendita del rame pervenuto in proprietà al Comune stesso, con modalità di vendita al migliore offerente. Il peso stimato del rame è di 343 chili, composto da pannelli, grondaie, scossaline e bandinelle. Il prezzo non potrà essere inferiore a quanto stabilito a base d’asta, pena esclusione. Il prezzo a base d’asta del rame posto in vendita a corpo è fissato in 1.715 euro. Il materiale è visibile nel magazzino in via Savena 1 da lunedì a sabato esclusivamente previo accordo telefonico contattando il numero 051-6543609. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, compilata su apposita modulistica, entro le 12 del 28 dicembre.