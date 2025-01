"Il corso serale enogastronomico è un volano per il nostro territorio"

Le aziende locali salutano con grande favore l’apertura del corso serale per l’indirizzo enogastronomico del Montessori-Da Vinci, annunciato nei giorni scorsi. "La Cna esprime grande soddisfazione per l’avvio delle lezioni serali per gli studenti dell’enogastronomico dell’Istituto Montessori Da Vinci di Porretta Terme – è il commento di Marco Gualandi, vicepresidente Cna Bologna e imprenditore dell’Appennino –. Come ha giustamente ricordato la dirigente scolastica Luisa Macario, la richiesta dell’Istituto di avviare questo indirizzo di studio è stata vigorosamente sostenuta dalle associazioni di categoria come Cna, insieme all’amministrazione comunale e al Centro istruzione adulti. Siamo molto contenti che questa richiesta sia stata accolta". L’iniziativa, sottolineano gli imprenditori, risponde infatti alle esigenze della vallata, dove gli imprenditori spesso faticano a trovare personale formato per coprire gli organici.

"Crediamo che questo nuovo indirizzo – prosegue Gualandi – abbia un grande peso per lo sviluppo turistico del territorio: la vocazione enogastronomica dell’Appennino è una realtà, ma spesso mancano figure professionali per le strutture alberghiere e della ristorazione. Inoltre queste lezioni di fascia serale daranno opportunità a persone che non potrebbero frequentare lezioni regolari al mattino, a una platea femminile che finora non disponeva di servizi scolastici in fascia serale se si esclude meccanica e meccatronica, a persone anche di età più avanzata rispetto a quella tradizionale scolastica".

"Questo risultato positivo – conclude il vicepresidente della Cna – è poi la conferma che quando istituzione scolastica, amministrazione comunale, imprese e loro associazioni fanno squadra per raggiungere un obiettivo, insieme si hanno più possibilità di raggiungerlo".