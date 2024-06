Il dossier delle Regionali Colla (per ora) prende tempo: "Prima votiamo Bonaccini"

Non si sono ancora aperte le urne per le Europee, ma già si discute delle prossime Regionali in Emilia-Romagna. Tra i possibili candidati c’è Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro, ex segretario della Cgil in Emilia-Romagna, che ieri al circolo Pd Passepartout per la presentazione del libro del collega Andrea Corsini, non si è sottratto all’idea di una possibile corsa: "Se fai parte di una grande comunità, aspetti i suoi tempi e lavori sempre per quella comunità". Poi aggiunge: "Per ora siamo concentrati a dare un grande risultato a Stefano Bonaccini in Ue". D’accordo l’assessore regionale Corsini che fa sapere di "non avere intenzione di mollare la politica", mostrando un certo feeling con Colla, un’affinità quasi "da ticket".

Di certo, c’è anche Isabella Conti che si ’scalda’ in vista delle Regionali. "Sono a disposizione per la collettività, dove posso essere davvero più utile. Assemblea legislativa o giunta vista la mia esperienza da sindaca? Lo decideranno il centrosinistra e i cittadini", dice la sindaca dem di San Lazzaro a margine di un evento che suona come un bilancio dei suoi due mandati. La sindaca, vicina al governatore, ma avvistata l’altra sera al circolo Arci Benassi all’iniziativa di Lepore con i candidati vicini a Elly Schlein, sembra pronta a un ruolo in Viale Aldo Moro. E – in caso di primarie – chissà che non entri anche lei in partita.